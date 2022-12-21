Aranan şahıslara 89 polis ile eş zamanlı şafak operasyonu: 14 gözaltı

Kayseri’de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik 89 polisin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında "hırsızlık" ve çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. 33 ekip, 89 polisin katılımıyla 16 hedef şahsın yakalanması için sabah saatlerinde 21 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.T., "kasten öldürme" suçundan 256 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.Ç., "binanın eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö., "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bundan N.B., "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan B.A., "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.N., "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.K., "cinsel taciz" suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan U.S., "açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan H.B., "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan H.V., "trafik güvenliği tehlikeye sokma" suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.A., "basit yaralama" suçundan 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M., "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. ve "kasten yaralama" suçundan 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi, cezaevine teslim edildi.