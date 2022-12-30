Aranan şahıslara operasyon: 22 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

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  • 30.12.2022 17:57
  • Güncelleme: 30.12.2022 18:07
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Aranan şahıslara operasyon: 22 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Kocasinan, Altınoluk, Gesi Fatih, Şirintepe, 30 Ağustos, Bahçelievler ve Zümrüt Mahallerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 12 yıl hapis cezası olan O.P., "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan H.Ç., "Bilişim Sistemleri Kullanılmak Suretiyle Hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası olan M.Ş., "Gece Vakti Silahla Yağma" suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası olan Y.A., "Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan M.C., "Gece Vakti Silahla Yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan F.İ., "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan K.D., "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan E.Y., "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası olan M.Y., "Cinsel Saldırı" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olan B.K., "Bilişim Sistemleri Kullanılmak Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 2 yıl hapis Cezası Olan A.Ç. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi serbest bırakılırken, 11 kişi de cezaevine teslim edildi.

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İHA

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