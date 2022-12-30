Aranan şahıslara yılbaşı öncesi 'huzur' operasyonu: 22 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan huzur operasyonunda Burdur, İzmir, Erzincan, Kayseri ve Iğdır'da 'dolandırıcılık' suçlarından 7 ayrı yakalama emri ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısla birlikte toplamda 22 şahıs yakalandı.

PAYLAŞ
  • 30.12.2022 18:47
  • Güncelleme: 30.12.2022 19:19
  • 48
Aranan şahıslara yılbaşı öncesi 'huzur' operasyonu: 22 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan huzur operasyonunda; Burdur, İzmir, Erzincan, Kayseri ve Iğdır’da ’dolandırıcılık’ suçlarından 7 ayrı yakalama emri ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısla birlikte toplamda 22 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik huzur operasyonu düzenledi. Yavuzlar, Battalgazi, Argıncık, Fevzioğlu, Fevzi Çakmak, Osmangazi, Kazımkarabekir, Mevlana, Fatih, Şirintepe Mahallelerinde farklı adreslerde yılbaşı öncesi yapılan huzur operasyonlarında: 4 ayrı ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve toplamda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.P., ’hırsızlık’ suçundan 5 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç., ’hırsızlık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş., ’dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C., Burdur, İzmir, Erzincan, Kayseri ve Iğdır’da ’dolandırıcılık’ suçlarından 7 ayrı yakalama emri ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. ile birlikte 9’u ’hırsızlık’ suçları olmak üzere toplamda 22 şahıs yakalandı.

Öte yandan, işlemleri tamamlanan şahıslardan 11’i cezaevine teslim edilirken, 11’i ise serbest bırakıldı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kaybolan 25 koyun bulunarak sahibine teslim edildi

Kaybolan 25 koyun bulunarak sahibine teslim edildi

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'na 3'üncü aday

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı’na 3’üncü aday

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Aranan şahıslara operasyon: 22 gözaltı

Aranan şahıslara operasyon: 22 gözaltı

Kayıp Koyunlar Bulundu

Kayıp Koyunlar Bulundu

OSB Yıldızları Listesi'ne Kayseri'den 8 firma girdi

OSB Yıldızları Listesi’ne Kayseri’den 8 firma girdi

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
Üçlü virüse dikkat

Üçlü virüse dikkat

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'' Yükselen umuda Kayseri'den rüzgar olmak istiyorum'

'' Yükselen umuda Kayseri’den rüzgar olmak istiyorum”

76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

DAHA FAZLA
Aranan şahıslara yılbaşı öncesi 'huzur' operasyonu: 22 gözaltı

Aranan şahıslara yılbaşı öncesi 'huzur' operasyonu: 22 gözaltı

L﻿aboratuvarda üretilen tavuk eti, ABD'de tüketim onayı aldı

L﻿aboratuvarda üretilen tavuk eti, ABD'de tüketim onayı aldı

' Hava kirliliği Kayseri için en büyük çevre sorunlarından biri haline gelmiştir.'

' Hava kirliliği Kayseri için en büyük çevre sorunlarından biri haline gelmiştir.'

Kayseri itfaiyesi, 2022 yılında 7 bin 369 vakaya müdahale etti

Kayseri itfaiyesi, 2022 yılında 7 bin 369 vakaya müdahale etti

Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 indirim

Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 indirim