Aranan şahıstan ilginç soru: 'Hangi kanalda yayınlanıyor'

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama emri bulunan 18 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri adliyeye sevki sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilere 'Hangi kanalda yayınlanıyor?' diye sordu.

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  • 09.12.2022 12:36
  • Güncelleme: 09.12.2022 13:26
Aranan şahıstan ilginç soru: 'Hangi kanalda yayınlanıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama emri bulunan 18 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri adliyeye sevki sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilere “Hangi kanalda yayınlanıyor?’ diye sordu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik 46 ekip ve 126 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda; hakkında ‘adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından aranan ve 10 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C., ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.S., 16 farklı suçun firari şüphelisi K.S. ile birlikte toplam 18 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından emniyetten çıkartılan L.P.’nin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ’hangi kanalda yayınlanıyor?’ demesi dikkat çekti.

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İHA

Kayseri Gündem
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