Aranan şahsın evinde uyuşturucu, silah ve tarihi eser ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 16 yıl hapis cezasıyla aranan bir kişi yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi.

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  • 13.01.2023 11:34
  • Güncelleme: 13.01.2023 13:39
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Aranan şahsın evinde uyuşturucu, silah ve tarihi eser ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 16 yıl hapis cezasıyla aranan bir kişi yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise; ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş 16 yıl hapis cezasıyla aranan bir kişi operasyon sonucu yakalandı. Şahsın ev ve aracında yapılan arama sonucunda 2 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde, 2 adet tarihi eser niteliğinde silah ve 1 adet tarihi eser niteliğinde el yazması İbranice kitap ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulurken şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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