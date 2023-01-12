Aranan şüpheliler baza içinde ve dolap arkasında bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerinde Melikgazi ilçesi Anafartalar Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyondan hakkında ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.S. ile ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.T. isimli kişiler yakalandı. Şüphelilerden birisinin polisten kaçmak için bazaya girmesi, diğerinin de dolap arkasına saklanması dikkat çekti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.