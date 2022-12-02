Aranması bulunan 146 kişi polisten kaçamadı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 146 şahıs yakalandı.
- 02.12.2022 13:59
- Güncelleme: 03.12.2022 11:03
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 146 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 24-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 52‘si hırsızlık, 20’si yaralama, 17’ si dolandırıcılık, 5,i yağma, 4’ü cinsel istismar ve 5’i kişiyi hürriyetinin yoksun kılmak suçları olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan 146 şahıs yakalandı.
İHA
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