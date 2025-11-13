Araştırmalara göre uzun süre oturmak beyninizi küçültebilir

Yapılan araştırmalara göre, uzun süre oturma eylemi ile beynin hafıza, dikkat ve karar vermeden sorumlu bölgelerindeki yapısal zayıflama (küçülme) arasında bir ilişki saptandı. Uzmanlar ise uzun süre oturmak yerine ara ara yürüyüşler ve spor yapmanın hem ruhu hem de beyni canlı tutacağını belirtiyor.

Hareketsizliğin sadece fiziksel sağlığı etkilemediğini belirten Psikolog Şevval Karaca ise konuyla ilgili, “Günlük hayatımızın çoğunu oturarak geçiriyoruz; ofiste çalışırken, evde televizyon izlerken, yolda giderken, telefon veya tablet kullanırken. Ama hareketsizlik sadece fiziksel sağlığımızı etkilemiyor, beyin ve psikolojik sağlığımız üzerinde de ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Son araştırmalar, uzun süre oturmanın özellikle hafıza, dikkat ve karar verme ile ilgili beyin bölgelerinde küçülmeye yol açabileceğini gösteriyor. Psikolojik açıdan da uzun süre hareketsiz kalmak motivasyon düşüklüğü, enerji kaybı ve duygu durum dalgalanmalarına sebep olabiliyor. Yani, gün boyu oturduğumuzda hem zihinsel hem de ruhsal olarak yorgun hissedebiliyoruz. ‘Ama ben spor yapıyorum, pilatese gidiyorum, yetmez mi?’ diye düşünebilirsiniz. Elbette faydası var, ama eğer gününüzün büyük kısmını oturarak geçiriyorsanız, ara vermek, kısa yürüyüşler yapmak ve ev içinde hareket etmek çok kıymetli. Küçük hareketler bile beyninizi canlı tutar ve ruh halinizi iyileştirir. Psikoloji pratiğinde de danışanlarımıza bunu önermek, onların hem zihinsel hem de duygusal sağlığını desteklemek için önemli bir adım. Hareket, sadece estetik değil; beynimiz ve ruhumuz için en etkili araçlardan biri” şeklinde konuştu.