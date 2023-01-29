Arazide bir anda karşısına çıkan 'canavarı' görüntülemeyi başardı

Sivas’ta amatör bir doğa fotoğrafçısı arazide bir anda karşısına çıkan, Anadolu’da ’canavar’ olarak adlandırılan kurdu fotoğraflamayı başardı.

Sivas’ta veteriner teknikeri Burak Can Arslan bir süredir mesleğinin yanı sıra doğa fotoğrafçılığına merak saldı. Boş zamanlarında sık sık araziye çıkarak doğa ve yaban hayatı fotoğraflayan Arslan, bu kez unutamayacağı bir an yaşadı. Arazide gezdiği sırada bir anda karşısına çıkan kurt, Arslan’ın tüylerini ürpertti. Yaklaşık 30 saniye süren göz temasının ardından toparlanan Arslan, kurdu fotoğraflamayı başardı.

"Büyük bir şans"

Burak Can Arslan, kurdu fotoğraflamayı başardığı için kendini şanslı hissettiğini belirterek, "Asıl mesleğim veteriner teknikerliği fakat bunun yanı sıra kuş ve yaban hayatı fotoğraflıyorum. Arazide birçok memeliyle karşılaşıyorum fakat bu sefer bir kurtla karşılaşma fırsatım oldu. Yaşlı erkek bir kurttu ve temasımız yaklaşık 30 saniye sürdü. Bir anlık bir karşılaşmaydı. Aramızda 20-30 metrelik bir mesafe vardı. Yürürken beni takip etti ve bana baktı. O esnada fotoğraf yakalama şansım oldu. Bunun büyük bir şans olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Kurtlar arazide çok zor görülüyor"

Arslan, kurtların arazide çok zor görüldüğünü belirterek, "İlk gördüğüm anda tüylerim ürperdi ve yaklaşık 15 saniye fotoğraf çekemedim. Daha önce bir sürü hayvan fotoğrafladım fakat hiçbirisinde böyle ürperti ve bakışma yaşamamıştım. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Kurtlar arazide çok zor görülüyor. Kurdu gördükten sonra 15 dakika sonra kar fırtınası başladı. Muhtemelen o da zirveden aşağıya doğru iniyordu. Türkiye’de kurt fotoğraflamak zor bir iş genellikle foto kapanlarla çekiliyor. Birebir karşılaşabilmek çok farklı bir hissiyat" şeklinde konuştu.