Arefe günü Kartal Şehitliğine ziyaret
Kayseri'de şehit aileleri, arefe günü şehitliği ziyaret ederek dua etti. Şehit ailelerinin bayramları kutlanıp çiçek takdim edildi.
Kurban Bayramı arefesinde Kayseri’de bulunan Kartal Şehitliği’ni ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları, şehitler için dua ederek Kuran-ı Kerim okudu. Ziyaretçiler, şehit mezarlarını yıkayıp çiçek bıraktı. Ziyarete Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı ve 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hasan Volkan Güleryüz katılım sağladı. Şehit ailelerinin bayramları kutlanıp çiçek takdim edildi.