Arefe gününde sevdiklerini mezarlıkta yalnız bırakmadılar

Mezarlığı ziyaret eden bir vatandaş, “İnsanların buralarda gelip hem yakınlarını ziyaret edip onlara dua etmesi hem de kendisinin ibret alması açısından önemli bir gündür” dedi.

Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarını dualarla andı. Bayram öncesi manevi sorumluluklarını yerine getirmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıkları ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim’lerle mezar başında dua eden vatandaşlar, hem duygusal anlar yaşadı hem de bayram öncesi sevdiklerini yalnız bırakmadı.

Mezarlığı ziyaret eden bir vatandaş “Bayramlar, bizim inancımızda çok özel yeri olan günler arasında greliyor. Bayram öncesinde de mezarlıkların ziyareti, Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Amaç, ibret alınması amacıyla insanların buralarda gelip hem yakınlarını ziyaret edip onlara dua etmesi hem de kendisinin ibret alması açısından önemli bir gündür” ifadelerini kullandı.

Mezarlık ziyaretini torunları ve çocukları ile yapan bir diğer vatandaş ise, “Sağlıklı, sıhhatli bir Kurban Bayramı'na yine ulaştık, şükürler olsun. Bayram ziyareti, bizim geleneklerimizin en önemli göstergelerinden biridir. Bayramı hem kendimiz için hem de cenazelerin ruhlarını hissedeceği inancıyla bayram ziyareti yapıyoruz. Çocuklarla geliyoruz, bu adetin yaşaması için çocuklara ve torunlara da bunları gösteriyoruz” şeklinde konuştu.