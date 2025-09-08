Argıncık Alsancak'ta 400 Milyon TL'lik Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Proje Detayları

Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi, toplam 6,9 hektar alanda hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, 55 bin metrekare tapu alanı üzerinde bulunan 100 yapı dönüşüme alındı. Projenin ilk etabında hak sahipleriyle yüzde 100 oranında uzlaşma sağlanarak, kat karşılığı ihale sürecine geçildi.

İki bloktan oluşan ve toplamda 150 bağımsız bölüm içeren yapılar için inşaat çalışmalarına başlandı. Proje, toplam 22 bin metrekare inşaat alanına sahip olup, temel atma çalışmaları tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu projenin yanı sıra sürdürülebilir şehircilik vizyonu doğrultusunda birçok kentsel dönüşüm projesine devam ediyor. Bu tür projelerin, bölge halkının yaşam standartlarını yükseltme amacını taşıdığı belirtiliyor.

Kayseri’nin kentsel dönüşüm alanında örnek projeler sunmaya devam edeceği vurgulanırken, Alsancak’taki dönüşüm projesinin de şehrin geleceğine önemli katkılar sağlayacağı ifade ediliyor.