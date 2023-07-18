Argıncık da ilçe olmak istiyor

Şehir merkezine yakınlığı ve alanının genişliği ile beraber 14 mahalleden müteşekkil 200 bine yakın nüfusu barındıran Argıncık semti de metropol ilçe olmak istiyor.

Özellikle 1970'li yıllardan sonra hızlı bir nüfus artışına sahip olan ve aynı zamanda kentimizin önemli sanayi bölgelerini barındıran Argıncık semti güzergahında çok sayıda da köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri bulunuyor.