Argıncık da ilçe olmak istiyor
Ülkemizde il sayılarıyla beraber ilçe sayılarının artırılacağının gündeme gelmesiyle beraber, ilçe olmak isteyen bölge ve semtler de taleplerini dile getirmeye başladı. 14 Mahallesi ve 200 bine yakın nüfusu bulunan Argıncık da ilçe olmak isteyen bölgeler arasına girdi.
- 18.07.2023 09:43
- Güncelleme: 18.07.2023 09:43
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Şehir merkezine yakınlığı ve alanının genişliği ile beraber 14 mahalleden müteşekkil 200 bine yakın nüfusu barındıran Argıncık semti de metropol ilçe olmak istiyor.
Özellikle 1970'li yıllardan sonra hızlı bir nüfus artışına sahip olan ve aynı zamanda kentimizin önemli sanayi bölgelerini barındıran Argıncık semti güzergahında çok sayıda da köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri bulunuyor.
Haber Merkezi
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