Argıncık için fikir arayışı: 'Argıncık'ta ne olsun istersiniz?'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Başkan Çolakbayrakdar bugün itibariyle Argıncık Kentsel Dönüşüm projesiyle ilgili olarak Kayserililerin talep ve önerilerine açık olduklarını belirterek, “Argıncık Kentsel dönüşümüyle ilgili geldiğimiz nokta 6 Nisan Pazartesi günü itibariyle şunu söyleyelim o zaman. Artık oranın planlaması noktasında belli bir safhaya geldik. Nasipse birkaç ay içerisinde orada sahada yapılacakları anlatacağımız, vatandaş dönüşlerini alacağımız, sözleşmelere başlayacağımız bir sürece doğru gidiyoruz. Bugünden itibaren, Argıncık’la ilgili kafasında ya burada şu da olsa? Diyeceğiniz var ise, bunları da alalım ve bunun üzerine de planlamamızı son haline getirelim. Çünkü işin ana omurgası oturdu, bizim kafamızda da oturdu plan boyutunda. Şehre yakışır bir Argıncık inşa etmek Allah nasip ederse de bize nasip olursa bundan çok mutlu oluruz. Bizden sonraki kuşaklar, gençler, çocuklar inşallah çok daha nezih bir mahallede yaşasınlar, onlar orada yetişsinler, büyüsünler. Bunun içinde bugünden itibaren bizim arkadaşlarda bunu ilk defa duyuyorlar, bütün kamuoyu ile paylaşmış olalım. Argıncık’ta şehrin illaki Argıncık’ta yaşayanları ve mülkiyet sahipleri için değil şehrin her bir köşesinde yaşayan kardeşlerimiz için büyüklerimiz için diyorum. Argıncık’ta şu olursa Kayseri’de bu ihtiyaçtı bunu yapsak, ya da şehrin o bölgesinde böyle bir şey yok ama Argıncığa yapılırsa şehrin o bölgesindeki sağındaki solundaki yanı başındaki mahallelerde istifade eder. Oraya gelir gider diyebilecekleriniz ne var ise bizlere ulaştırabilirsiniz. Argıncık’ta ne olsun istersiniz? Eğer bunlarla ilgili gelen taleplerde büyük bir değişimle ilgili ihtiyaç varsa onu da yaparız. Ama tahmin etmiyorum, gelen öneriler içerisinde bizi de şaşırtacak bir şey varsa o öneriyi sunan içinde teşekkür ederiz. Şehre sizin de bir katkınız olduğu noktasında bu mutluluğu size de yaşatırız. İnşallah Argıncık böyle bir sürecin içerisinde önümüzdeki günlerde bunu bir basın tanıtımıyla kamuoyu ile son halini ilan etmiş oluruz. Bunları yaptıktan sonrada kimse, ya bu niye yok demesin. Bugünden itibaren bir sözünüz var ise buna bir süre koyalım. Burada herkes söylesin ama sonrasında bu olduydu olmadıydı, eksikti, fazlaydı demesin. Belki planları açtıktan sonra belli bir müddet planları da açıkta bırakırız” şeklinde konuştu.