Argıncık Kayabaşı'nda silah imalathanesi ortaya çıkarıldı

 Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silah imalatı ve ticareti yaptığı şüphesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 18 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. 

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  • 23.11.2022 09:51
  • Güncelleme: 23.11.2022 13:38
Argıncık Kayabaşı'nda silah imalathanesi ortaya çıkarıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde; Z.T. isimli kişinin Kocasinan İlçesi Kayabaşı Mahallesindeki ikametinde silah imalatı ve ticareti yaptığı tespit edildi. Savcılık izniyle Z.T.’nin ikamet adresinde arama yapıldı. 
Aramada; 11 adet çeşitli çaplarda kullanıma hazır, 7 adet ise parçalara ayrılmış olmak üzere 18 ruhsatsız tabanca, 1 namlusu kısaltılmış av tüfeği, 28 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 53 adet 6.35 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 mengene, 1 taşlama makinası, 1 adet ölçü kumpası, çok sayıda şarjör, tabanca üst kapağı ve çeşitli çaplarda namlu ve imal amacı ile kullanılan el aleti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira para ele geçirildi. 
Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda, Z.T., gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

1ha

Kayseri Gündem
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