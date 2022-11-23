Argıncık Kayabaşı'nda silah imalathanesi ortaya çıkarıldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde; Z.T. isimli kişinin Kocasinan İlçesi Kayabaşı Mahallesindeki ikametinde silah imalatı ve ticareti yaptığı tespit edildi. Savcılık izniyle Z.T.’nin ikamet adresinde arama yapıldı.

Aramada; 11 adet çeşitli çaplarda kullanıma hazır, 7 adet ise parçalara ayrılmış olmak üzere 18 ruhsatsız tabanca, 1 namlusu kısaltılmış av tüfeği, 28 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 53 adet 6.35 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 mengene, 1 taşlama makinası, 1 adet ölçü kumpası, çok sayıda şarjör, tabanca üst kapağı ve çeşitli çaplarda namlu ve imal amacı ile kullanılan el aleti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira para ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda, Z.T., gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.