Argıncık Kayabaşı'nda silah imalathanesini ortaya çıkardı

 Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silah imalatı ve ticareti yaptığı şüphesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 18 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. 

PAYLAŞ
  • 23.11.2022 09:51
  • Güncelleme: 23.11.2022 09:55
Argıncık Kayabaşı'nda silah imalathanesini ortaya çıkardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde; Z.T. isimli kişinin Kocasinan İlçesi Kayabaşı Mahallesindeki ikametinde silah imalatı ve ticareti yaptığı tespit edildi. Savcılık izniyle Z.T.’nin ikamet adresinde arama yapıldı. 
Aramada; 11 adet çeşitli çaplarda kullanıma hazır, 7 adet ise parçalara ayrılmış olmak üzere 18 ruhsatsız tabanca, 1 namlusu kısaltılmış av tüfeği, 28 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 53 adet 6.35 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 mengene, 1 taşlama makinası, 1 adet ölçü kumpası, çok sayıda şarjör, tabanca üst kapağı ve çeşitli çaplarda namlu ve imal amacı ile kullanılan el aleti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira para ele geçirildi. 
Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda, Z.T., gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hayatını kaybeden inşaat işçisi toprağa verildi

Hayatını kaybeden inşaat işçisi toprağa verildi

Süper Amatör Küme'de 10. hafta tamamlandı

Süper Amatör Küme'de 10. hafta tamamlandı

Motorine indirim, benzine zam bekleniyor

Motorine indirim, benzine zam bekleniyor

Hacılar Erciyesspor'da kadro sıkıntısı

Hacılar Erciyesspor'da kadro sıkıntısı

Argıncık Kayabaşı'nda silah imalathanesini ortaya çıkardı

Argıncık Kayabaşı'nda silah imalathanesini ortaya çıkardı

Bir Hafta Bir Yazar: Rifat YÖRÜK

Bir Hafta Bir Yazar: Rifat YÖRÜK

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce merkezli deprem Kayseri'den de hissedildi

Düzce merkezli deprem Kayseri’den de hissedildi

Başkan Büyükkılıç'tan ulaşımda enerji hamlesi

Başkan Büyükkılıç'tan ulaşımda enerji hamlesi

DAHA FAZLA
Yolda gördüğü kadın hayatını zindana çevirdi

Yolda gördüğü kadın hayatını zindana çevirdi

Başkan Yalçın: 'Öğretmenlerimiz önemli ve büyük bir görev üstleniyor'

Başkan Yalçın: 'Öğretmenlerimiz önemli ve büyük bir görev üstleniyor'

Talas'ta Jandarma Konseri heyecanı

Talas'ta Jandarma Konseri heyecanı

Bir kişinin tek seferlik kışlık alışverişi 2 bin 250 lirayı buluyor

Bir kişinin tek seferlik kışlık alışverişi 2 bin 250 lirayı buluyor

Başkan Büyükkılıç imkan sağlıyor, gençler okuyor

Başkan Büyükkılıç imkan sağlıyor, gençler okuyor