Argıncık Kentsel Dönüşüm Yol Haritası belli oluyor

Başkan, kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi sürecinde alternatif yolların oluşturulmasının önemine dikkat çekti. "Alternatifleri oluşturmadan mevcudu ortadan kaldırmayacağız," diyen Çolakbayrakdar, Argıncık bölgesinde mevcut ticaret ve trafik akışının sürdüğünü vurguladı.

Ayrıca, Kocasinan Bulvarı'nın paralelinde yeni iç yollar oluşturulacağını ifade eden Çolakbayrakdar, "Bu, yaptığımız kentsel dönüşüm projelerinde her zaman uyguladığımız bir yöntemdir," şeklinde konuştu. Yıldız Bulvarı'nın ekseninin tamamlanmasıyla şehre önemli bir bulvar kazandırıldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, projelerin Kocasinan'ın gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık bölgesi kentsel dönüşümü ile ilgili, “Her işimizde olduğu gibi Argıncık için de önümüze, ileriye bakıyoruz. Süreci hızlandırma noktasında en büyük paydaşımız mülkiyet sahipleridir. Bize ayak uydururlarsa hızlı bir şekilden yol alırız. Geç kalınmış bir süreç diye yorumlamıyorum Argıncık kendi zaman alternatifini hoyratça kullandı, zamanını tüketti o yüzden elinde rezerv bir zaman alanı yok. O yüzden hızlı hareket etmek zorundayız. Şimdiye kadar hiç hatta hiç denecek kadar az kullandığımız hızlı kamulaştırma kozunu kullanacağız. Anlaşmalar konusunda naz gütmeyeceğiz çünkü Argıncık zamanını tüketti. Argıncık’ta yeni bir mahalle kuruyoruz ve bunun için de oradaki toz kaldırması bir yapının yıkılması değil biraz topluca bir hareketi gerektiriyoruz. Alternatifler oluşturmadan akışı durdurmayacağız” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar Argıncık Kentsel Dönüşümü ile ilgili hızlı hareket edileceğini söyleyerek, "Argıncık'ta çok şey değişecek. Şimdiye kadar ki süreçte Argıncık'ın kentsel dönüşümü için yenilenmesi için ve eski halinden sıyrılabilmesi için çok çaba verdik. Vatandaşla toplantımızda herkes sorun dile getiriyor ancak adım atmıyorlar.