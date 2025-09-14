Argıncık Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı koordinatları kesinleşti

  • Haberler
Kayseri Kocasinan İlçesi, Argıncık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Kayseri Kocasinan İlçesi, Argıncık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi gereğince karar verildi. Yayımlanan karara göre: "Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Argıncık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. İlan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı içerisinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamaz" denildi.

