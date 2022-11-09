Argıncık Mahallesi’nde ilk konutların temeli atıldı

Kocasinan Belediyesi’nin yürüttüğü Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Erkilet Ertuğrulgazi ve Uğurevler Kentsel Dönüşüm Konutları Temel Atma töreninin ardından bugün Argıncık Mahallesi’nde ilk konutların temel atma töreni gerçekleştirildi. Argıncık Mahallesi’nde düzenlenen temel atma törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek projeyle ilgili, “Göreve başladığım gün, Kocasinan Belediyemiz açılışına katıldık ve o günden beri açılıştan açılışa katılıyoruz. Vatandaşlarımızın duasını alan başkanımız durmadan çalışıyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Yatırımdan yatırıma koşan şehrimizde durmadan çalışıyoruz. İlçe belediye başkanlarımızla özellikle kentsel dönüşümde birlikte hareket ederek, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Argıncık Mahallesi’ne gelmişken Alsancak Mahallesi’ne de müjde vermek istiyorum. Alsancak Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın bize olan güveniyle işler hızlı yürüyor. Hem inşaat mühendisi hem de kentsel dönüşüm mimarı olan başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyor, tebrik ediyorum” diye konuştu.

Argıncık Mahallesi’ndeki kentsel yenileme çalışmasının bölgenin kaderini değiştireceğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar da; “Argıncık Mahallesi’nde kentsel yenileme konutlarının temellerini atıyoruz. 11 farklı bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz. Oruçreis Mahallemizi Bakanlığımız yürütürken Sahabiye Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyemiz yürütmektedir. Kocasinan Belediyesi ise 9 farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışması yürütmektedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve evlatlarımız için daha nitelikli yaşam alanları ve mahalleler inşa ediyoruz. Daha güzel bir Kocasinan’ı vatandaşlarımıza sunmak için gayret ediyoruz. İnşallah Kocasinan’ımızı daha güzel yarınlara hazırlayacağız. Şu ana kadar devam eden ve tamamlanan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Yunusemre Mahallemizde 336 konut, Ziyagökalp bölgesinde 718 konut, Uğurevler’de 147 konut, Ahievran’da 144 konut, Seyranı Mahallesi’nde 840 konut tamamlanmıştır. Toplamda 2 bin 185 konutu teslim etmişiz ve hemşehrilerimiz sıcak yuvalarında huzur içerisinde yaşıyorlar. Bin 245 konutun ise inşaatı devam ediyor. Yani bu zamana kadar 3 bin 430 konutu kentsel dönüşümle tamamlamışız ve bir kısmı ise devam ediyor. Sadece konut yapmıyoruz, insanların hayatlarına dokunuyoruz“ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan protokol tarafından dualar eşliğinde butona basılarak Argıncık Mahallesi’ndeki kentsel yenilemenin ilk temelleri atıldı.