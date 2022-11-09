Argıncık Mezarlığı’nın defin işlemlerine açılması için çalışma yapılacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesi’nde temeli atılan ilk konutlar sonrasında 1HA mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, uzun zaman önce defin işlemlerine kapatılan Argıncık Mahalle Mezarlığı konusunda bir kez daha çalışma yapabileceklerini, olumlu olduğu takdirde vatandaşla paylaşacaklarını belirtti. Çolakbayrakdar, “Argıncık Mezarlığında defin olmamasından dolayı, aile büyükleri orada olanlar defini devam ettirmek istiyorlar. Ama şu an defin yok, yasak. Defin işlemi konusu üzerinde bir kez daha çalışma yapacağız. Defin olup olamayacağını, İçinde boş bir arazinin olup olmadığını, mezar parselleri alanı var mı yok mu bilmiyorum. Onun için bir çalışma yapmamız lazım, eğer uygun bir durum var ise onu da vatandaşlarımıza kazandırmış oluruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesi’nde temeli atılan ilk konutlar hakkında da, “Argıncık vatandaşlarımızın çokça beklentilerinin olduğu, bu bölgede yaşayan insanların bir an önce bu işler yapılsa diye yıllardır konuşulan bir bölgemiz. Burası kentsel dönüşüm için, kadastro, imar durumu ve mülkiyetlerle ilgili kendi içerisinde zorlukları olan bir bölge. Bunların çözümü içinde oluşturmuş olduğumuz çözüm yöntemleri de, vatandaşların refleksi, bunu kabul görmesi biraz zaman aldı. Şu ana kadar bu işi çözmek için yoğun bir şekilde uğraştık ama baktık oradaki süreç biraz daha uzayacak o zaman B planına geçtik ve kendi imar şirketimiz vasıtasıyla sahaya indik. Yeşil Mahalle meydanında, Mithat Paşa’da uyguladığımız yöntemlerle burada da bu çalışmaları yaparak, bir fiil buradaki vatandaş anlaşmalarıyla birlikte bugün başlattığımız temel atmanın arkasından da önümüzdeki günlerde de anlaşmış olduğumuz, projesini hazırlamış olduğumuz diğer etabın temellerini atacağız. Üçüncü bölgede ise sonuca çok yaklaştık sözleşmeler imzalandıktan sonra orası da hazır vaziyette” dedi.

Argıncık Mahallesi’nde doğalgaz çalışmaları konusuna da değinen Başkan Çolakbayrakdar, “Doğalgaz şirketi, doğalgaz bağlayacağı yerlerde mevcut imar durumuna göre yapılaşma var ise doğalgazı bağlıyor. Bizim özellikle gecekondu bölgelerimizde ya da kırsaldaki bölgelerimizde şöyle bir sorun var; imar yolu üzerinde, imarsız bir şekilde oraya binalar yapılmış. İmar parseli içerisine gelenler doğalgaz almış ama bazıları alamamış. Talatpaşa’da da benzer bir alan vardı, biz orada imar planına göre düzenleme yaptık. Tabi ki belediye olarak olabilecek yerlerde çalışmaları yapıyoruz ama tamamında bunu yapmamız mümkün değil. Argıncık’ın bazı bölgelerinde, sokaktan araç girmiyor, girse bile çıkamıyor. Böyle olunca da oralarda maalesef doğalgaz gibi problemler var” ifadelerini kullandı.

‘HİZMETTEN GERİ KALAN MAHALLEMİZ ŞU AN GELİŞİYOR’

Argıncık Mahalle Muhtarı Ömer Elvan ise, “Kentsel dönüşümle ilgili mahallemizde büyük bir sıkıntı vardı. Yaklaşık 150-200 senelik yerleşim yeri olan mahallemiz, hizmetten geri kaldı. Şu an Kocasinan Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ile bir adım atıldı. Yaklaşık 3,5 senedir bu doğrultuda Başkanımızla sürekli istişarelerde bulunup bu yönde, buraların daha güzel ve yaşanabilir bir yer olması için elinden gelen gayreti gösterdi, bizlere sundu. Kentsel dönüşümle alakalı 3,5 yıldır yapılan bütün toplantılarda gerek Valimizle, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımızla gerekse Kocasinan Belediye başkanımızla yaptığımız her toplantıda benim tek istediğim kentsel dönüşüm, temiz toplum, Argıncık’ın sıkıntıları, doğalgazı, arkamızda bulunan mezarlığın çevresinin düzenlenmesi gibi konular oldu. Bunları seçim vaadi olarak da vermiştim şimdi yavaş yavaş bunların üstesinden geliyoruz. Tahminim ve araştırmalarıma göre Argıncık Mezarlığına tekrar defin olmaz. Ama çevresi düzenlenip güzel bir yer olarak kalabilir. Defin olursa güzel olur ama yeri çok küçük. Merkezde kaldı, yarın buralara binalar yapıldıktan sonra daha kötü bir vaziyette olur. Bunun için Seyyid Burhanettin Hazretleri Türbesi gibi olsa daha güzel olur. Burada bir yeşillik olur” diye konuştu.