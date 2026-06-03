Argıncık'ta boş evde geceyarısı yangını

Argıncık Kayabaşı Mahallesinde içerisinde kimsenin bulunmadığı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Argıncık'ta boş evde geceyarısı yangını

Yangın 02.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Kayabaşı Mahallesi 75’nci caddede bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldükten sonra evde soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıktığı müstakil ev boş çıkarken eve verilen elektrik yetkililer tarafından kesildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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