Argıncık'ta parsel ve ada bazlı kentsel dönüşüm başlayacak

 Kentsel Dönüşüm Projesi'nin devam ettiği Kocasinan Uğurevler Mahallesi'nde yeni konutların temeli atıldı. Temel atma töreni sonrasında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık bölgesinde büyük ölçekte bir kentsel dönüşümün yapılamadığını söyledi.

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  • 07.11.2022 18:50
  • Güncelleme: 07.11.2022 18:50
Argıncık'ta parsel ve ada bazlı kentsel dönüşüm başlayacak

Çolakbayrakdar, “Orada kendi içerisinde tek tek, parsel ve ada bazlı anlaşmalarla kentsel yenileme çalışmalarına başlayacağız. Önümüzdeki günlerde oranın temelini atarak çalışmalara hız vereceğiz” dedi. 

Kocasinan Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Uğurevler Mahallesinde 47 daireden oluşan temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma töreni sonrasında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Gerek konut yapımları gerekse bölgenin ihtiyaç duyduğu sosyal donatıların yapıldığı kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, “Bundan sonra konut inşaatlarının yoğun olduğu bir sürece giriyoruz. Çünkü Uğurevler’de okulu daha önce yapmıştık. Şimdi burada bir park ihtiyacımız var, o parkın da eksik bir kısmı kaldı. Onu da kentsel dönüşüm ile birlikte kamulaştırması tamam olduktan sonra tamamlamış olacağız. Ama işin bütününde baktığımız zaman sadece Uğurveler değil, devam eden 10 kentsel dönüşüm projemizin hepsinde de bizim planladığımız ölçüde, çerçeveyi çizdiğimiz şekildeki çalışmalar güzel bir şekilde devam ediyor. Ama biz bundan sonrasıyla ilgili mevcut Kentsel dönüşüm alanlarını iş yükü olarak görmüyoruz. Yeni alanlara, yeni ihtiyaç duyulan bölgelere doğru yelken açıyoruz, oralarda çalışmaları başlatıyoruz” şeklinde konuştu.

‘PARSEL VE ADA BAZLI ANLAŞMALARLA KENTSEL YENİLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ’

En çok kentsel dönüşüm yapılmasının istendiği bölgenin Argıncık olduğunu dile getiren Çolakbayrakdar, “Bizden en çok istenen Argıncık bölgesi. Şu anda Argıncıkta büyük ölçekte bir kentsel dönüşüm yapamıyoruz. Ama orada da kendi içerisinde tek tek, parsel ve ada bazlı anlaşmalarla kentsel yenileme çalışmalarına başlayacağız. Önümüzdeki günlerde oranın temelini atarak çalışmalara hız vereceğiz. Ve arkasından da bu şekilde başlamayla birlikte umut ederim ki Yunus Emre’de, Ziya Gökalp’ta Yenidoğan’da, olduğu gibi bu çalışmalar o bölgeye bir hareket versin ve arkasından da müteahhitlerin ve özel sektörün çalışmalarıyla birlikte kentsel yenileme çalışmaları hızlansın” ifadelerini kullandı. 

‘ARGINCIK’TA GÜZEL MÜJDELER VERECEĞİZ’

Argıncık bölgesinde kentsel dönüşümün neden yapılamadığı ve neden hızlanamadığı hakkında bilgi veren Çolakbayrakdar, “Oradaki problem şu; küçük mülkiyetler var bunlar üzerinde de birden fazla ya hak sahibi ya da bir hak sahibinin birden fazla dairesi evi var. 100-200 metre kare üzerinde 3-5 tane evi olduğu zaman ve bu daireleri kentsel dönüşümle yenileme dediğimiz zaman burada eline 1 tane ev geçecek. Onlarda diyor ki ‘zaten 2-3 tane evim burada var o şekilde yaşamıma devam ediyorum, ama siz bana 1 tane ev verirseniz; oğlan nerede otursun, kız nerede otursun, annem babam nerde otursun diyor.’ Bu şekilde bir yaklaşım içerisinde olunca da Argıncık temel itibariyle bu sıkıntıdan, zorluktan dolayı çözümlenemiyor. Ama tabi ki orada yapılması gereken değişim dönüşüm şehrin hangi köşesine giderseniz gidin, kime sorarsanız sorun Argıncık’ın yenilenmesini sadece orada yaşayan insanların değil, şehrin başka yerlerinde yaşayan insanların da olması gerektiği noktasında bir beklentisi var. Bizde bunun için artık orada noktasal çözümlemelere, ada bazlı, parsel bazlı çözümlemelere başladık. Bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah önümüzde ki günlerde de başlayacağımız temel atma çalışmalarıyla birlikte arkasında devem edecek çünkü oradaki görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ada ada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nasipse bu yıldan sonrasında 2023 içinde kentsel yenileme noktasında Argıncık’ta güzel müjdeler vereceğiz” diye konuştu.

1ha

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