Argıncık'ta Yeni 30 Metrelik Bulvar Hizmete Açıldı

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol çalışmaları, bölgedeki ulaşımın kalitesini artırmayı hedefliyor. Yeni bulvarın açılışı, yerel yönetimin şehir içindeki ulaşım altyapısını geliştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yol yapım çalışmaları boyunca yapılan son kontrollerde, yeni bulvarın Kayseri ve Kocasinan’a yakışır şekilde genişletildiği belirtildi. Uzun süredir dar bir yol olarak hizmet veren bu güzergah, artık 30 metrelik genişliğiyle modern bir bulvar olarak kullanılacak.

Kocasinan Belediyesi, sezon başından bu yana birçok noktada asfaltlama çalışmaları gerçekleştirmiş olup, yeni yollar ve bulvarların yapımına devam etmektedir. Bu süreçte, altyapı kurumlarıyla sağlanan koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Yeni bulvarın hemşehrilere sağlıkla ve kazasız bir şekilde hizmet vermesi temenni edilirken, Kocasinan Belediyesi'nin yol ve altyapı hizmetlerinde en iyisini sunma kararlılığı bir kez daha dile getirildi.

Bölgedeki bu gelişmeler, Kocasinan’ın ulaşım altyapısının güçlenmesine ve bölge halkının yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Kocasinan Belediyesi, ilçenin her köşesinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.