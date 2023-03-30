Argıncıkspor hedefe odaklandı

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Argıncıkspor Pazar günü oynayacağı lider Erciyes Esen Makine FK maçında odaklandı.

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  • 30.03.2023 09:08
  • Güncelleme: 30.03.2023 09:08
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Argıncıkspor hedefe odaklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Argıncıkspor Pazar günü oynayacağı lider Erciyes Esen Makine FK maçında odaklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda Play-Off mücadelesi veren Argıncıkspor ligin 22. haftasında Pazar günü Argıncık Stadı’nda grup lideri Erciyes Esen Makine FK ile 3 puan mücadelesi verecek. Ligde geride kalan 21. hafta sonunda 19 maça çıkan yeşil beyazlılar 15 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 45 puan topladı. Topladığı 45 puanla 3. sırada yer alan Argıncıkspor ligin son maçını kazanıp rakibi Kayseri Şekerspor’ın Altındağ Akkışlaspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Argıncıkspor kazanır, Kayseri Şekerspor puan kaybederse yeşil beyazlılar Play-Off’a çıkan son takım olacak. Tüm planlarını 3 puan üzerine sürdüren Argıncıkspor’da keyifler ve moraller üst seviyede. Ligin ilk yarısında yendiği rakibini bir kez daha yenmek isteyen yeşil beyazlı takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

2 Nisan Pazar günü argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanacak olan Argıncıkspor ile Erciyes Esen Makine FK karşılaşması saat 16.00’da başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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