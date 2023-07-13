Argıncıkspor kolları sıvadı

Geçen sezonun flaş ekibi Argıncıkspor, yeni sezon öncesi kolları sıvadı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Argıncıkspor’da 2023-2024 sezonu için hareketlilik başladı. 2022-2023 sezonunda oynadığı futbol ve aldığı sonuçlar ile lige renk katan Argıncıkspor yeni sezonda hedefini yükseltti. Yeni sezon öncesi kolları sıvayan yeşil beyazlılar ilk olarak iç transferde Berat Aydemir, Karahan Hamurcu ve Tahir Can Çeçen ile yeniden anlaşmaya vardı. Argıncıkspor önce iç transferi tamamlayacak ardından dış transferde anlaşmaya vardığı isimleri takıma dahil etmesi bekleniyor.

Yeni sezonda başarılı olacaklarına inandığını belirten Argıncıkspor Asbaşkanı Anıl Özkan, “2023-2024 sezonu tüm kulüplere hayırlı uğurlu olsun. Biz Argıncıkspor olarak geçen sezonu başarılı bir şekilde tamamladık. Yeni sezonda hedefimizi daha da yükselttik ve yine zirveye oynayan, lige renk katan bir takım olacağız. Genç ve başarılı kadromuza yapacağımız takviyeler ile güçlendireceğiz. İnşallah Argıncıkspor bu sezon şampiyonluk en büyük adaylarından biri olacak” dedi.