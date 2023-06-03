Arı kovanlarına ayı saldırdı, zarar büyük
Kayseri'de yiyecek arayan ayı, arı kovanlarına zarar verdi. Maddi zarar gören vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
- 03.06.2023 18:37
- Güncelleme: 03.06.2023 18:37
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Kayseri'de yiyecek arayan ayı, arı kovanlarına zarar verdi. Maddi zarar gören vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
Kayseri’nin Özvatan İlçesinde arıcılıkla uğraşan vatandaşların arı kovanlarına ayı saldırdı. Kovanlar parçalanırken büyük çapta maddi hasar oluştu.
Zor durumda kaldıklarını belirten arıcılar, yetkililerin ilgilenmesini isteyerek yardım talebinde bulundu.
1ha
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