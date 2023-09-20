Arı Maya KUMSMALL AVM'ye geliyor

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si KUMSMALL, çocukların çok sevdiği çizgi film kahramanlarını Kayseri'ye getirmeye devam ediyor. Hafta sonu KUMSMALL AVM'ye bu kez Arı Maya ve arkadaşları gelecek.

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  • 20.09.2023 12:24
  • Güncelleme: 20.09.2023 14:36
Arı Maya KUMSMALL AVM'ye geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si KUMSMALL, çocukların çok sevdiği çizgi film kahramanlarını Kayseri’ye getirmeye devam ediyor. Hafta sonu KUMSMALL AVM’ye bu kez Arı Maya ve arkadaşları gelecek.

Kayseri ve çevre illerde yaşayan çocuklar, aileleriyle birlikte her hafta sonu sevilen çizgi film kahramanları ile KUMSMALL AVM’de buluşmaya devam ediyorlar. Uzun yıllardır beğeniyle izlenen çizgi filmlerin başında gelen Arı Maya, arkadaşlarıyla birlikte bu kez KUMSMALL AVM sahnesinde olacak. Arı Maya ve arkadaşlarının eğlenceli gösterisi 23-24 Eylül tarihlerinde KUMSMALL AVM’de ücretsiz olarak izlenebilecek.

Gösteriler, her iki günde de 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde üç seans halinde sahnelenecek.

İHA

Kayseri Gündem
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