Arıcılık Projesine 3 bin başvuru: 750 kişi kura ile belirlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında Hobim Arıcılık Projesi ve 2025 yılında Kovan Sizden Arı Bizden Projesi’nin ardından 2026 yılında “Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın” Projesi’ni hayata geçiriyor.

23-27 Şubat 2026 tarihleri arasında yoğun bir ilgi altında başvuruları alınan projeye 3 bin 16 müracaat yapılırken, başvurular arasından 2 bin 918 kişi; ‘KAYMEK ihtisas kurslarını veya diğer arıcılık kurslarını başarıyla tamamlamış sertifikası olan, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Arı Kayıt Sistemi’nde kaydı bulunan, arıcılık eğitimi dersi aldığını belgeleyen Ön lisans veya Lisans diplomasına sahip kişiler’ şartlarından birini yerine getirdi.

750 üreticiye kişi başı 2’şer adet olmak üzere toplamda 1.500 adet arı kolonisi dağıtımı yapılacak proje çerçevesinde, başvuru sayısının belirlenen kontenjanın üzerinde olmasından dolayı arıcılık alanında faaliyet gösteren ve bu alanda üretici olmak isteyen 2 bin 918 vatandaş arasından kura ile 750 asil ve 100 yedek hak sahibi belirlenecek.

“Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın” Projesi kura çekimi, 10 Mart Salı günü saat 10.00’da Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Kura çekimi aşağıda yer alan Büyükşehir Belediyesi Youtube adresinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilecek kura ile belirlenen 750 hak sahibi vatandaşa kişi başı 2 adet arılı kovan olmak üzere proje kapsamında toplam 1500 adet arı kolonisi, arıcılık alanında üreticilik yapan ve üretici olmak isteyen vatandaşlara destek olarak dağıtılacak.

Kurada asil çıkan vatandaşlar, 23 Mart-27 Mart 2025 tarihleri arasında kovan bedeli olarak kovan başı 1250 TL’den toplam 2.500 TL’yi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait hesaplardan birine yatıracak ve para yatırdığına dair belgeyi www.kayseri.bel.tr adresindeki link üzerinden sisteme yükleyecek.

Kura çekiminin ardından arı kolonisi teslim tarihi ise hava şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebileceğinden dolayı 15 Nisan 2026 saat 03.00 olarak belirlenen teslim tarihindeki değişiklikler, SMS yoluyla üreticilere önceden bildirilecek.

Kura çekimi https://www.youtube.com/@kayseribsb adresinde canlı yayın ile belirlenecek.