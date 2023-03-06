Arif Kocaman ilk golünü attı

Arif Kocaman, bu sezon Kayserispor forması ile ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı attı.

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  • 06.03.2023 14:36
  • Güncelleme: 06.03.2023 14:36
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Arif Kocaman ilk golünü attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Arif Kocaman, bu sezon Kayserispor forması ile ilk golünü Fenerbahçe’ye karşı attı.

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Kayserispor, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-1’lık sonuçla kazanan konuk ekip konuk ekip Fenerbahçe oldu. Sarı kırmızılı takımın başarılı genç savunma oyuncusu Arif Kocaman on birde başladığı karşılaşmada doksan dakika sahada kaldı. Her geçen hafta üzerine koyarak devam eden Arif Kocaman, Fenerbahçe maçının 90+5.dakikasında attığı kafa golü ile bu sezon sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Arif Kocaman’ın attığı gol puan için yeterli olmadı. Arif Kocaman, bu sezon Süper Ligde 7 karşılaşmada görev alırken toplam 539 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

İHA

Kayseri Gündem
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