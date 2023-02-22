Arif Molu Meslek Lisesi, günde 50 çadır üretiyor

Kayseri'de bir meslek lisesinde aralarında gönüllü vatandaşların da bulunduğu 90 kişilik ekip, günde 50 çadır üreterek deprem bölgesine gönderiyor.

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  • 22.02.2023 13:36
  • Güncelleme: 22.02.2023 17:41
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Arif Molu Meslek Lisesi, günde 50 çadır üretiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bir meslek lisesinde aralarında gönüllü vatandaşların da bulunduğu 90 kişilik ekip, günde 50 çadır üreterek deprem bölgesine gönderiyor.

11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Kayseri’deki meslek liseleri teyakkuza geçti. Arif Molu Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde aralarında gönüllü vatandaşlar, usta öğreticiler, öğretmenler ve öğrencilerin de bulunduğu 90 kişilik ekip, çadır üretimine başladı. 3 vardiya halinde çalışarak günde AFAD standartlarına uygun 50 çadırı üreten ekip, depremzedelere sıcak bir yuva yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de çadır üretiminin yapıldığı okulu ziyaret edip incelemelerde bulunarak, "Burada çadır üretimi yapıyoruz. Gönüllü öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz, gönüllü vatandaşlarımız ve öğrencilerimizi, bu süreçte destek vermek isteyen herkesi buraya davet ettik. Okulumuzda 1 gün içerisinde fabrika ortamı oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığımızın vermiş olduğu destekle günlük 50 çadır üretme kapasitesini yakaladık. Deprem bölgesinde hava şartları zor. Bölgeden bizden ne isteniliyorsa üretimlerini yapıyoruz. Ben eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Bizlerden talep edilen ihtiyaçları anında üretip oraya ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bunların hepsinde de öğretmenlerimizin gönüllü emeği var. Okulumuzda 3 vardiya yaptık. Bu vardiyalarda gönüllü olarak 90 kişi var. Arkadaşlarımızın destekleri ile ihtiyaç duyulan makineleri de temin ettik" ifadelerini kullandı.

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İHA

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