Arık: 'Bundan sonra bu tür faaliyetlerimiz devam edecek'

Kayseri'nin Talas ilçesine Grup Avenir tarafından yapılacak olan 6 adet Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun inşası için protokol imzalandı. Grup Avenir Genel Müdürü Hayırsever İbrahim Arık, 'Bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek' dedi.

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  • 09.11.2022 09:45
  • Güncelleme: 09.11.2022 10:01
Arık: 'Bundan sonra bu tür faaliyetlerimiz devam edecek'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesine Grup Avenir tarafından yapılacak olan 6 adet Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun inşası için protokol imzalandı. Grup Avenir Genel Müdürü Hayırsever İbrahim Arık, “Bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

Talas Belediyesi tarafından arsa tahsisi yapılan, yapımı Grup Avenir tarafından gerçekleştirilecek olan Emine Teber Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu temeli Kasım 2022 de atılacak ve 2023 yılında hizmete girecek. Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan imza törenine Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve Grup Avenir İnşaat Genel Müdürü İbrahim Arık katıldı. İmza töreninde konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, “Böyle güzel protokoller ile haftaya başlamanın hayırlı olacağına inanıyorum. Hayırseverimiz, Talas ilçemizde bulunan Türkiye’nin en büyük 7’inci mahallesine 750 metrekare alana Aile Sağlığı Merkezi yaptırıyor. Bu bölgenin gerçekten ihtiyacı vardı. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’da, “Sayın valim öncelikle size teşekkür ediyorum. Biz en kısa zamanda vatandaşımızın hizmetine girmesi için gayret göstereceğiz. Emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Grup Avenir Genel Müdürü Hayırsever İbrahim Arık ise, “İnşallah bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Valimiz Gökmen Çiçek’e, Talas Belediye başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Talas İlçesi Mevlana Mahallesine yaptırılacak olan 6 adet Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Hizmetleri İstasyonu işine ait protokol, Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Grup Avenir Genel Müdürü İbrahim Arık tarafından imzalandı.

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İHA

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