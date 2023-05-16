Arıkan: 'Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum'

Milletvekili seçim sonuçlarının ardından milletvekili olarak seçilen Mahmut Arıkan; kazanan ve kaybedenin kardeşlik ve dostluklarının devam edeceğini belirtti.

Milletvekili Mahmut Arıkan açıklamasında; "Seçim sürecindeki duamız, kazasız belasız bir seçimin yaşanması ve kazananla kaybedenin kardeşlik ve dostluk hukuklarını aynen muhafaza etmeleriydi. Çok şükür öyle de oldu, milletimiz büyük bir olgunluk ve vakar içinde siyasi tercihlerini sandığa yansıttı ve kayda değer bir olumsuzluk yaşanmadı. Seçimde görev yapan kişi ve kurumlar ile siyasi partilerimizin temsilcileri de sandığa giren iradenin sonuçlara yansıması için azami bir gayret gösterdiler. Bu güzel ortamın sağlanmasından dolayı hangi partiye veya hangi adaya oy vermiş olursa olsun tüm hemşehrilerimize ve gerek bizimle aynı listede ve gerekse diğer partilerin listelerinde yarışan aday arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Uzun bir süreden beri gecesini gündüzüne katarak seçim kampanyamızda bizlere destek olan tüm mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Siyasete girerken milletimize ve ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz memleketimize hizmet etmeyi hedeflemiştim. Cenab-ı Allah bu hedeften ayırmasın. İki hafta sonra yapılacak ikinci tur seçimlerinin de iyilik ve güzelliğin yarıştığı bir seçim olarak geçmesini ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.