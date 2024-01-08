Arıkan, ”2023 hedeflerine göre dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alacağız dediler 17’inciliğe düştük”

SP Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ‘2023 Z Raporu’ toplantısında açıklamalarda bulundu. İktidarın 2023 hedeflerinde başarısız olduğunu ifade eden Vekil Arıkan, “2011’de davulla zurnayla Kayseri Cumhuriyet Meydanında yapılan mitinglerde yapılan basın toplantılarında iktidar ısrarla 2023 hedeflerini bizlerle paylaştılar. 2023 hedeflerine göre dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alacağız dediler 17’inciliğe düştük, Kişi başına gelir 25 bin dolardı ancak 13 bin dolar gerçekleşti, Enflasyon için tek hane dendi. Yüzde 65 olarak gerçekleşti, İşsizlik yüzde 5 olacaktı yüzde 8 olarak gerçekleşti, otoyol hedeflerinde gerçekleşme oranı yüzde 26,69 oldu, hızlı tren hedeflerinde gerçekleşme oranı yüzde 14,87 oldu, Havaalanı yolcu kapasitesi hedeflerinde gerçekleşme oranı yüzde 21,96 oldu. Göreceksiniz çok yakında seçimlerden önce Kayseri Havalimanı Yeni Tesisi yine açılacak. Ama bu rakamlar konuşulmayacak” şeklinde konuştu.