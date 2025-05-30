Arıkan, 'Kimse Kayseri'nin katmerine, mantısına, böreğine, baklavasına bizimdir diyemez'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Kayseri Ticaret Odası tarafından “Tescillenen lezzetleriyle Kayseri’nin gurur günü” Coğrafi İşaretli Ürünler Belge Takdim ve Tanıtım Töreni düzenlendi. Program sonrasında konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayserinin lezzetlerinin tescillendiğini belirterek, “Anadolumuzun gözbebeği Kayserimizin yılların birikimi, büyüklerimizin tecrübesiyle bugüne kadar aktarılan o muhteşem sofra lezzetleri bugün tescillenmiş oldu. Artık bu saatten sonra kimse Kayserinin katmerine, mantısına, böreğine, baklavasına bizimdir diyemez. Farklı illerde Kayseri’nin sofralarından güzellikle bahsediyorlar artık bu güzellikler tescilli güzellikler olarak da tarihe geçmiş oldu” şeklinde konuştu.