'Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın' projesinde kura çekimi başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin “Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın” projesi ile 750 üreticiye kişi başı 2’şer adet olmak üzere toplamda bin 500 adet arı kolonisi dağıtımı yapılacak. 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle başvuruların alınmaya başladığı “Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın” projesine müracaatlar 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 16.00’da sona erdi.

2918 başvurunun yapıldığı projeye, katılım fazla olmasından dolayı kura çekimi yapılıyor. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen program ile üreticiler için kura çekimi başladı. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Türkmen, Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş ve üreticiler katıldı.