“Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın” projesine yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin “Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın” projesi ile 750 üreticiye kişi başı 2’şer adet olmak üzere toplamda bin 500 adet arı kolonisi dağıtımı yapılacak. 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle başvuruların alınmaya başladığı “Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın” projesine müracaatlar 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 16.00’da sona erecek. Projeye son 24 saatte 1.380 müracaat yapıldı.

Projeye başvuruların fazla olması durumunda ise hak sahipleri kura ile belirlenecek.Başvurular ise www.kayseri.bel.tr adresinde yayınlanan link üzerinden yalnızca online olarak alınacak.

‘KAYMEK ihtisas kurslarını veya diğer arıcılık kurslarını başarıyla tamamlamış sertifikası olan kişiler, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Arı Kayıt Sistemi’nde kaydı bulunan kişiler, arıcılık eğitimi dersi aldığını belgeleyen Ön lisans veya Lisans diplomasına sahip kişiler’ şartlarından birini taşıyan vatandaşlar, projeye başvuru yapabiliyor. Öte yandan son 2 yıl içinde Büyükşehir Belediyesi’nin arıcılıkla ilgili desteklerinden faydalanan kişilerin başvuruları, kabul edilmiyor. Proje ile ilgili detaylı bilgiye 0 352 222 6973 / 3427-3405 numaralı iletişim hattından erişilebilecek.