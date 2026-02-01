Arkadaş maçı bütçeyi zorluyor: Kayseri'de halı saha fiyatları

Kayseri’de amatör futbolun vazgeçilmezi halı sahalarda ücretler 2025 sezonu itibarıyla önemli ölçüde yükseldi. Artan giderler ve ekonomik şartlar, hem bireysel oyuncuların hem de arkadaş gruplarının bütçelerini zorlamaya başladı.

Kayseri’de halı saha ücretleri 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren eski tarifeye göre yaklaşık yüzde 25 oranında zamlanarak saatlik 3 bin 500 TL seviyesine yükseldi. Daha önce saatlik yaklaşık 2 bin 800 TL olan ücret, artan işletme maliyetleri nedeniyle güncellendi.

Saha işletmecileri, zam kararını elektrik ve enerji giderlerindeki yükseliş, saha bakımı masrafları, personel ücretleri ve kira maliyetlerindeki artışa bağladı. Özellikle akşam saatlerinde kullanılan aydınlatma ve ısıtma sistemleri işletme maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

FİYATLAR NASIL DEĞİŞTİ?

Önceki Ücret: Yaklaşık 2 800 TL/saat

Yeni Ücret: Yaklaşık 3 500 TL/saat

Bu artış birçok oyuncu için maç maliyetini kişisel harcama açısından daha yüksek bir seviyeye taşıdı.