Arkadaşına dolandırıcılık davası açan müşteki: Zaman kazanmak ve onu zarara uğratmak istedim

- Kayseri'de arkadaşına verdiği para için senet düzenleyen A.E.D. hakkında, 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından beraat kararı verildi.

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  • 05.12.2022 15:09
  • Güncelleme: 05.12.2022 15:09
Arkadaşına dolandırıcılık davası açan müşteki: Zaman kazanmak ve onu zarara uğratmak istedim

Arkadaşına dolandırıcılık davası açan müşteki İ.K. davayı zaman kazanmak ve onu zarara uğratmak için açtığını itiraf etti. 

Arkadaşı İ.K.’ye araç alırken ve çeşitli giderleri için borç veren A.E.D. alacakları için senet düzenledi. Müşteki İ.K. tarafından açılan davada ‘dolandırıcılık’ ve ‘resmî belgede sahtecilik’ suçundan yargılanan A.E.D. hâkim karşısına çıktı. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.E.D., müşteki İ.K. ve taraf avukatları katıldı. 

Sanık senette oynama yapmadığını kaydederek, “Borcu hesaplayarak senedi düzenledik. 50 bin lira kesindi önde onu yazdım. Sonra gerisini hesapladım 58 bin 500 lira olarak senedi düzenledik” dedi.

MÜŞTEKİ İ.K.: HEM ZAMAN KAZANMAK HEM DE ZARAR VERMEK İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDUM

Müşteki İ.K. ise mahkemede, “Parayı parça parça almıştım. Öncesinden hesaplayıp yazmadık. Hesapladıkça senede ekledik. Hakkımda icra başlatıldı. Aracım haczedildi. Zaman kazanmak için ve sanığı zarara uğratmak için böyle bir şey yaptım” dedi. Savcı sanık hakkında beraat talep ederken müşteki İ.K. hakkında ise ‘iftira’ ve ‘yargıyı boş yere meşgul etme’ suçlarından dava açılmasını istedi. 

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanık A.E.D. hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme ayrıca savcının müşteki İ.K. hakkında ‘iftira’ ve ‘yargıyı boş yere meşgul etme’ suçlarından dava açılması talebini de reddetti.

1ha

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