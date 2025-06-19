Arkadaşını bıçakla yaralayan şahsın yeniden yargılanmasına başlandı

İddiaya göre çocukluk arkadaşı K.B. ile A.C.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası çıkan kavgada yaralanan K.B. araçla hastaneye kaldırıldı. Hakkında dava açılan A.C.S. gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık 10.5’yıl ceza aldı.

SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Dosyanın İstinaftan dönmesinin ardından sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık A.C.S. ve müşteki D.K. ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede söz alan sanık A.C.S., “Olay nedeniyle pişmanım. Olayın buraya gelmemesi için elimden geleni yaptım” dedi. Tanık ise, “Katılan yaralandıktan sonra sanığın aracına bindirdik. Götüreceğimiz hastanede katılanın yakınları olabilir diye A.C.S.‘nin gelmesini istemedim. Katılanı 19-15 dakika içinde hastaneye götürdüm. Sanık beni sürekli arayarak katılanın sağlık durumunu sordu. Ben de yarım saat durduktan sonra evime gittim” diye belirtti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.