Arkadaşını silahla yaralayan şahıs suçlamayı reddetti

 Kayseri'de kendisine sinirlenerek havaya ateş eden arkadaşının silahla yaralanmasına neden olan şahıs hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

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  • 26.04.2023 13:08
  • Güncelleme: 26.04.2023 13:08
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Arkadaşını silahla yaralayan şahıs suçlamayı reddetti

Melikgazi İlçesi Altınoluk Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre H.D. ile arkadaşı H.O.K. telefonda tartıştı. Daha sonra Altınoluk Mahallesinde inşaat alanında bir araya geldi. H.D. sinirlenerek av tüfeği ile havaya bir el ateş etti. Panikleyen arkadaşı da H.O.K. da yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile havaya bir el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler duvardan sekerek H.D.’nin 6 yerinden yaralanmasına neden oldu. Mağdur sanık H.D. ve sanık H.O.K. hakkında dava açıldı. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya mağdur tutuksuz sanık H.D. ile tutuksuz sanık H.O.K. ve avukatları katıldı. 

MAĞDUR SANIK H.D.: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM BİZ AĞABEY-KARDEŞİZ

Sanık H.O.K. mahkemede, “H.D. ile telefonda atıştık. Bulunduğu inşaat alanına gittim. Kamelya gibi bir yerde oturuyordu, selam verip yanına oturdum. Biraz zaman geçtikten sonra sinirlendi boşluğa ateş etti. Ben de panikleyip üzerimde taşıdığım tabancanın namlusunu havaya tutup ateş ettim. Değil öldürme, yaralama kastım bile yoktur. Aramızdaki tartışma o gün bitti. Kendisi benim 30 senelik arkadaşım olur” ifadesinde bulundu.

Mahkemede ifadesi alınan mağdur sanık H.D. ise, “H.O.K. ile ağabey- kardeşiz. Bir anlık kızgınlıkla ateş ettim, o da ateş etti. Şikayetçi değilim” dedi. 

Savcı mütalaasında mağdur sanık H.D. hakkında ‘yaralamaya teşebbüs’, sanık H.O.K. hakkında ise ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ ve ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlarından cezalandırılmalarını istedi. 

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmalarına devam edilmesine hükmederek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

1ha

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