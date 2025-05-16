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  • Arkadaşının telefonunu 'yağma'dan yargılanan şahıs suçlamayı reddetti

Arkadaşının telefonunu 'yağma'dan yargılanan şahıs suçlamayı reddetti

Kayseri'de M.Y. isimli arkadaşının telefonunu yağmaladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan B.P. suçlamayı reddetti.

Arkadaşının telefonunu 'yağma'dan yargılanan şahıs suçlamayı reddetti

Kayseri’de iddiaya göre M.Y., yanına O.K.’yi de alarak B.P.’nin yanına gitti. M.Y. daha sonra B.P.’nin telefonunu alarak uzaklaştı. M.Y.’nin şikayeti üzerine B.P. hakkında ‘yağma’ suçuyla dava açıldı. Davanın son duruşmasına başka suçtan tutuklu sanık B.P. ile avukatı katıldı. Müşteki M.Y. duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede konuşan müşteki M.Y., “Sanık, O.K. ile beni darp etti. Bıçak çekip telefonumu aldılar. Sanık ana şikayetinden vazgeç, ‘Allah benden verdiği canı alamıyor’ dedi. Telefonu alıp kaçmaya başladılar peşlerinden gittim yetişemedim. Karakola gittim şikayetçi oldum. Şikayetçiyim. Sanık önceki yıllarda da evimden hırsızlık da yapmıştı” dedi. Sanık ise, “Hırsızlık olayı doğru ama diğeri doğru değil” dedi. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi

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