Armada Kayak ve Snowboard Kulübü yeni sezona hazır

Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes'te yeni sezon için geri sayım sürürken, altyapı çalışmaları ile milli takıma önemli isimler kazandıran Kayseri'nin önemli kayak kulübü Armada Kayak ve Snowboard Kulübü yeni sezona hazırlanıyor.

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  • 15.12.2022 12:09
  • Güncelleme: 15.12.2022 12:25
Armada Kayak ve Snowboard Kulübü yeni sezona hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes’te yeni sezon için geri sayım sürürken, altyapı çalışmaları ile milli takıma önemli isimler kazandıran Kayseri’nin önemli kayak kulübü Armada Kayak ve Snowboard Kulübü yeni sezona hazırlanıyor.

Yaptığı altyapı çalışmaları ile adından söz ettiren Armada Kayak ve Snowboard Kulübü, kış sezonuna iddialı hazırlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu; “Biz kulüp olarak önceliğimizi altyapı çalışmalarına verdik. Kurulduğunuz günden bugüne kadar en önemli hedefimiz yetenekli çocuklarımızı az bilinen bu spora kazandırmaktı. Çok şükür bu konuda da ciddi mesafe aldık. Kayseri’nin en uzak ilçelerinden birisi olan Yahyalı’dan 13 yaşında bir kızımız Türkiye şampiyonasında derece aldı. Aynı yaş kategorisinde başka bir çocuğumuz minik erkekler kategorisinde derece elde etti. Altyapı çalışmalarında belirlediğimiz hedeflere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl bu altyapı çalışmalarımızı daha da artıracağız. İnşallah daha fazla çocuğa dokunacağımız bir sezon geçirmeyi umuyoruz” dedi.

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İHA

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