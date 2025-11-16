Ertan Taştan Mülk Ofisi Sahibi Ertan Taştan, arsa yatırımlarının doğru yapıldığında büyük kazançlar sağlayabileceğini belirtti. Taştan: “Bugün, birçok kişinin hayalini süsleyen ama doğru bilgi ve dikkat gerektiren bir konu hakkında konuşmak istiyorum: Arsa alımı. Arsa yatırımı, doğru yapıldığında yüksek kazanç sağlayabilir; ancak yanlış adımlar, büyük kayıplara yol açabilir. İlk olarak, almayı düşündüğünüz arsanın imar durumunu mutlaka öğrenmelisiniz. Arsa konut, ticaret, tarım ya da sanayi alanı mı? İmar planlarında gelecekte ne gibi değişiklikler öngörülüyor? Bu bilgiler, arsanın değerini ve kullanım amacını doğrudan etkiler. Arsanın tapusu hisseli mi yoksa müstakil mi? Tapu kayıtlarında ipotek, haciz veya şerh gibi kısıtlayıcı unsurlar var mı? Tapu müdürlüğünden bu bilgileri kontrol etmek, sizi ileride doğabilecek hukuki sorunlardan korur. Arsanın bulunduğu yer, yatırımın geleceğini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Ulaşım olanakları, çevredeki altyapı çalışmaları, sosyal donatılar ve bölgenin gelişim potansiyeli mutlaka değerlendirilmelidir. Arsanın su, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerine erişimi var mı? Ayrıca, zemin etüdü yapılmış mı? Özellikle yapılaşma planınız varsa, zemin yapısı büyük önem taşır. Yatırım amaçlı arsa alıyorsanız, bölgenin gelecekteki gelişim projeleri, yeni yollar, sanayi bölgeleri veya üniversite gibi yatırımlar hakkında bilgi sahibi olun. Bu tür gelişmeler, arsanın değerini katlayabilir. Arsayı kimden aldığınız da en az arsanın kendisi kadar önemlidir. İyi bir gayrimenkul danışmanı sizi kar yapmaya giden bir yolda daha avantajlı kılar. Arsa almak, sadece bir toprak parçası edinmek değil; aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırımdır. Bu nedenle, her adımı dikkatle atmalı, araştırmalı ve bilinçli kararlar vermeliyiz. Unutmayın, doğru bilgi ve sağlam adımlarla yapılan her yatırım, geleceğinizi güvence altına alır” ifadelerini kullandı.