Artan sıcaklık ve rüzgar, yangın tehlikesini artırıyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) son dönemlerde çeşitli yerlerde çıkan yangınların üzerine; yüksek yangın riski bulunduğunu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, “Artan sıcaklık + Düşük nem + Şiddetli rüzgâr = Yüksek Tehlike. Bu dönemde lütfen anız yakmayın, sigara izmariti atmayın, açık alanda ateş yakmayın, doğaya cam ve çöp bırakmayın. Unutmayın: Bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan büyük bir felakete yol açabilir. Yangınları birlikte durdurabiliriz. Daha başlamadan” ifadeleri kullanıldı.