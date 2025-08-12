Artan sıcaklık ve rüzgar, yangın tehlikesini artırıyor
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) son dönemlerde çeşitli yerlerde çıkan yangınların üzerine; yüksek yangın riski bulunduğunu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, “Artan sıcaklık + Düşük nem + Şiddetli rüzgâr = Yüksek Tehlike. Bu dönemde lütfen anız yakmayın, sigara izmariti atmayın, açık alanda ateş yakmayın, doğaya cam ve çöp bırakmayın. Unutmayın: Bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan büyük bir felakete yol açabilir. Yangınları birlikte durdurabiliriz. Daha başlamadan” ifadeleri kullanıldı.