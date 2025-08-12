  • Haberler
  • Gündem
  • Artan sıcaklık ve rüzgar, yangın tehlikesini artırıyor

Artan sıcaklık ve rüzgar, yangın tehlikesini artırıyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yüksek yangın riski nedeniyle vatandaşlara anız yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve doğaya cam, çöp bırakılmaması gibi konularda uyarılarda bulunuldu. Yapılan açıklamada, 'Unutmayın: Bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan büyük bir felakete yol açabilir. Yangınları birlikte durdurabiliriz. Daha başlamadan' denildi.

Artan sıcaklık ve rüzgar, yangın tehlikesini artırıyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) son dönemlerde çeşitli yerlerde çıkan yangınların üzerine; yüksek yangın riski bulunduğunu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, “Artan sıcaklık + Düşük nem + Şiddetli rüzgâr = Yüksek Tehlike. Bu dönemde lütfen anız yakmayın, sigara izmariti atmayın, açık alanda ateş yakmayın, doğaya cam ve çöp bırakmayın. Unutmayın: Bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan büyük bir felakete yol açabilir. Yangınları birlikte durdurabiliriz. Daha başlamadan” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ehliyet almak isteyenler hangi aşamaları izlemeli?
Ehliyet almak isteyenler hangi aşamaları izlemeli?
Güneş saç derisini etkiliyor mu?
Güneş saç derisini etkiliyor mu?
Kayseri Şivesi: Anadolu'nun kalbinden yükselen kültürel miras
Kayseri Şivesi: Anadolu’nun kalbinden yükselen kültürel miras
Psikoloji bölümünü tercih eden öğrenciler nelere dikkat etmeli?
Psikoloji bölümünü tercih eden öğrenciler nelere dikkat etmeli?
Okandan, 'Şehrimizin adını temsil eden Meysu'nun, üretim ve istihdam alanındaki katkılarından gurur duyuyoruz'
Okandan, “Şehrimizin adını temsil eden Meysu’nun, üretim ve istihdam alanındaki katkılarından gurur duyuyoruz”
Kayseri'nin merak ettiği bu çarşıda tanıtım günleri başlıyor
Kayseri'nin merak ettiği bu çarşıda tanıtım günleri başlıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!