'Artık Çekilmez Oldun' Kızak Yarışması 10.Kez Erciyes'te

Kış sezonu boyunca birbirinden farklı aktivitelere ev sahipliği yaparak misafirlerine keyifli anlar yaşatan Erciyes şimdi de çiftleri eğlence dolu bir yarışma için pistlere çıkaracak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş tarafından düzenlenen ve Radisson Blu Mount Erciyes Hotel, Hüma Hastanesi, Lastpoint ve Buzul Kayak Evi tarafından desteklenen yarışmada çiftler önce kızakla birbirlerini çekecek, daha sonra hiç ara vermeden, yukarıdan aşağı doğru birlikte kızakla kayarak bitiş noktasına varmak için mücadele edecek. Yarışmada dereceye girenlere sponsorlar tarafından çeşitli ödüller verilecek.

Heyecan, spor ve eğlencenin bir arada yaşanacağı ”Artık Çekilmez Oldun” eşler arası kızak yarışmasında çiftler yarış etabını en hızlı şekilde tamamlamaya çalışacaklar.

14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 12.00’de Erciyes Tekir Kapı bölgesinde düzenlenecek Artık Çekilmez Oldun kızak yarışmasına katılmak isteyen çiftler www.kayserierciyes.com.tr web sayfasından online kayıtlarını yaptırabilecekler.