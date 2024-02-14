Artık Çekilmez Oldun Yarışması, 9'uncu kez Erciyes'te start alıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen ve katılımcılara eğlenceli vakit yaşatan “Artık Çekilmez Oldun” çiftler arası kızak yarışması 18 Şubat Pazar günü dokuzuncu kez Erciyes’te gerçekleştirilecek.

Kış sezonu boyunca birbirinden farklı aktivitelere ev sahipliği yaparak misafirlerine keyifli anlar yaşatan Erciyes, şimdi de çiftleri pistlere çıkaracak. Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen yarışmada çiftler önce kızakla birbirlerini çekecek, daha sonra hiç ara vermeden, yukarıdan aşağı doğru birlikte kızakla kayarak bitiş noktasına varmak için mücadele edecek. Yarışmada dereceye girenlere sponsorlar tarafından çeşitli ödüller verilecek. Heyecan, spor ve eğlencenin bir arada yaşanacağı “Artık Çekilmez Oldun” eşler arası kızak yarışmasında çiftler yarış etabını en hızlı şekilde tamamlamaya çalışacaklar. 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 12.00’de Erciyes Tekir Kapı bölgesinde düzenlenecek Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması’na katılmak isteyen çiftler www.kayserierciyes.com.tr web sayfasından online kayıt işlemlerini yapabilecekler.

Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, “Erciyes’te sezon boyunca çok renkli sosyal ve sportif aktiviteler düzenleyerek misafirlerimizin keyifli vakit geçirebilmeleri için çaba gösteriyoruz. “Artık Çekilmez Oldun” isimli gelenekselleşen kızak yarışması da bunlardan bir tanesi. Erciyes hafta sonu Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen çiftlerin katılımı ile eğlenceli bir etkinliğe daha imza atacak” dedi.