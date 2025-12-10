Artık Develi'ye Hacılar üzerinden de ulaşılabilecek

Hacılar'ın cazibesini artıracak, ticaret ve konut yatırımlarına ivme kazandıracak proje kapsamında, Erciyes’e giden turistler için daha kısa ve güvenli bir güzergâh oluşturuluyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sahada yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek yolun ilçenin geleceği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Özdoğan, Hacılar'ı Erciyes ve Develi arasında bir kesişim merkezine dönüştürecek proje hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu yol, ilçemizin gelişimine, Erciyes’e ve Develi’ye olan bağlantısına büyük katkı sağlayacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizden bu güzergâhla ilgili yoğun talepler aldık. Yasal sorumluluk Karayolları’na ait olsa da bu projenin ilçemiz adına taşıdığı önemin farkındayız ve süreci en başından itibaren yakından takip ediyoruz.”

“Virajlar Kalkıyor, Ulaşım Kolaylaşıyor”

Projenin önemli aşamalarından birinin mevcut virajlı yolun ortadan kaldırılması olduğunu belirten Başkan Özdoğan, şöyle devam etti:

“Bu bölgede bazı yapılar Karayolları ile iş birliği içinde yıkıldı. Elektrik, doğalgaz ve su hatlarının yerlerinin değiştirilmesiyle birlikte altyapı uyumlaştırılıyor. Böylece yolun genişliği ve standardı hem ulaşım güvenliğini artıracak hem de ilçemize değer katacak.”

“Hacılar’ın Cazibesi Artacak”

Yeni güzergâhın sadece ulaşım değil, ekonomik canlılık açısından da önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Özdoğan, değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü:

“Proje tamamlandığında Develi’ye ve Erciyes Tekir Kapı’ya ulaşmak isteyen vatandaşlarımız Hacılar güzergâhını daha sık tercih edecek. Havaalanı ve şehir merkezinden batı aksı üzerinden Erciyes’e erişim daha kolay hale gelecek. Bu durum, ilçemizin cazibesini artıracak; ticaret, konut yatırımları ve genel ekonomik gelişim anlamında önemli katkılar sağlayacak.”

Başkan Özdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yürütülen çalışmalar için teşekkür ederek, “İlçemizin geleceği için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu güzergâhın tamamlanmasıyla Hacılar, Kayseri’nin önemli çıkış noktalarından biri haline gelecek” diyerek açıklamasını tamamladı.