'Artık izleyen değil üreten ol'

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Maarif Model kapsamında 56 alanda ve 119 dalda mesleki eğitim verdiklerini duyurdu. Yapılan bu eğitimlerde, 'Eğitimle sadece öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda milli ve yerli teknolojiyi üreten nesil siz olacaksınız' mesajına yer verildi.

Geçtiğimiz yıl Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla hareket ederek bakanlığımız 10 yıl süren bir aradan sonra ‘Maarif Modeli’ adını verdiğimiz bir modelle yeni bir eğitim - öğretim yılını açmış oldu” diyerek Kayseri’ye Maarif Modeli’ni tanıtmış, bu modelle Kayseri’de de birçok yenilik yaşanmaya başlamıştı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Maarif Model kapsamında; 56 alanda ve 119 dalda mesleki eğitim verdiklerini “Artık izleyen değil üreten sen ol” mesajı ile duyurdu. Yapılan bu eğitimlerde, “Eğitimle sadece öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda milli ve yerli teknolojiyi üreten nesil siz olacaksınız” mesajına da yer verildi.

