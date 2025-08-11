Artmak Şenliği'ne Coşkulu Katılım

Şenlikte misafirlere et döner, pirinç pilavı, ayran, tatlı, salata ve çocuklara çikolata ikram edildi. Artmak Mahallesi Muhtarı Nurten Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, katılan herkese ve emeği geçenlere teşekkür etti. Doğan, mahalle sakinleriyle birlikte 3. kez bir araya geldiklerini belirterek, köylülerin ve sponsorların desteğiyle şenliğin gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca, bu tür etkinliklerin devam edeceği müjdesini verdi.

Şenlik, oyun havaları ve halaylarla coşkulu bir şekilde sürdü. Bu yılki etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı ve mahalle halkının dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi.