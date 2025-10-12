Artrit: Eklem sağlığını tehdit eden hastalık

Vücuttaki eklemleri etkileyen artrit, iltihaplanma sonucu ortaya çıkan bir kas-iskelet sistemi hastalığı olarak biliniyor. Uzmanlar özellikle soğuk havalarda eklem ağrısı yaşayan kişilerin mutlaka bir doktora başvurmasını öneriyor.

Vücuttaki eklemleri etkileyen artrit, iltihaplanma sonucu ortaya çıkan bir kas-iskelet sistemi hastalığı olarak biliniyor. Halk arasında “eklem iltihabı” olarak da adlandırılan bu rahatsızlık, ağrı, şişlik, sertlik ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Uzmanlar, artritin tek bir hastalık olmadığını, aslında 100’den fazla farklı eklem rahatsızlığını kapsayan genel bir terim olduğunu belirtiyor. En yaygın görülen türleri arasında osteoartrit (kireçlenme) ve romatoid artrit (iltihaplı eklem romatizması) bulunuyor. Hastalığın nedeni genellikle yaş, genetik faktörler, eklem yaralanmaları, fazla kilo ve bağışıklık sistemi bozuklukları olarak sıralanıyor. Tedavi sürecinde erken tanı büyük önem taşıyor. Artritin tamamen iyileşmesi mümkün olmasa da, ilaç tedavisi, fizik tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabiliyor. Uzmanlar, özellikle soğuk havalarda eklem ağrısı yaşayan kişilerin mutlaka bir doktora başvurmasını öneriyor. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve kilo kontrolü ise artritten korunmada etkili yöntemler arasında gösteriliyor.

